F1: Alex Albon intrigado com comportamento do carro

Não foi um fim de semana fácil para Alex Albon que viveu um pesadelo no sábado mas conseguiu compensar de alguma forma no domingo.

O piloto da Red Bull nunca se sentiu confortável com o carro na qualificação, queixando-se de muita instabilidade, mas na corrida conseguiu apresentar um nível muito melhor. Albon mostrou-se intrigado com a situação.

Albon disse: “Acho que precisamos entender por que o carro esteve muito melhor na corrida do que na qualificação, porque o carro ficou realmente bom. Passamos a corrida inteira no trânsito, então, nos momentos em que tínhamos ar limpo, fomos muito competitivos. É um cenário estranho, mas, ao mesmo tempo, não vamos reclamar disso. Acho que mostra que há potencial no carro, só precisamos entender onde ele está”.