F1, Alex Albon: “Há dias que vivo no simulador” | AutoSport

Alex Albon pode não estar onde queria, mas continua a ser peça fundamental da equipa Red Bull. O piloto tailandês é agora piloto de simulador e não tem tido falta de trabalho.

Em entrevista ao RacingNews365.com, Albon admitiu que tem tido dias intensos no simulador, onde passa vinte dias por mês:

“Obviamente que a Red Bull deu mais um passo nesta temporada e penso que isso se deve em parte ao facto de sermos a equipa que faz o melhor uso do simulador”, disse Albon. “Passamos muito tempo nele. Tive dias onde vivi no simulador! De manhã entro lá e à tarde, depois do almoço, volto a entrar. Faço-o durante cerca de 20 dias por mês. Certamente não é fácil. Pode-se realmente sentir muita coisa no simulador. Claro que conduzir um carro de verdade é diferente, mas já podia sentir no simulador que o carro deste ano seria muito bom”.

Albon explicou o que mudou do ano passado para este ano:

“A equipa conseguiu alinhar todos os pequenos detalhes apenas um pouco melhor esta época e a partir dessas pequenas mudanças podemos agora competir com a Mercedes.”

“Ajustamos algumas pequenas coisas na suspensão, na afinação e são esses pequenos ajustes que fazem a diferença no final. É tudo sobre os detalhes, esses pequenos detalhes tornaram o carro menos ‘complicado’ do que no ano passado. Estamos também certos de que podemos lutar pelo título durante toda a temporada. Penso que também não importa muito se estamos num cenário com mais ou menos downforce, o carro é bom em todos os cenários este ano”.