F1, Alex Albon: “Franco Colapinto é um piloto fantástico”

Alex Albon defendeu o seu companheiro de equipa, Franco Colapinto, sublinhando que os acidentes do estreante no final da época não devem ofuscar o seu talento e as suas fortes prestações iniciais.

Colapinto, que substituiu Logan Sargeant a meio da época, impressionou com dois resultados entre os dez primeiros nas primeiras quatro corridas e mereceu elogios pela sua compostura e adaptabilidade. No entanto, os acidentes no Brasil e em Las Vegas levantaram preocupações sobre a sua consistência.

Albon atribuiu as dificuldades de Colapinto à diminuição do desempenho do carro da Williams na segunda metade da época, o que tornou o FW46 mais difícil de pilotar. Salientou a crescente competitividade do pelotão e os desafios enfrentados pelos estreantes nestas condições. Apesar dos contratempos, Albon expressou confiança nas capacidades de Colapinto, prevendo um futuro regresso à F1 para o jovem argentino, que será o piloto de reserva da Williams na próxima época.

Questionado sobre se os erros de Colapinto haviam manchado as suas impressionantes atuações, Albon disse: “Espero que não. Acho que ele não merece que isso aconteça. Penso que está em sintonia com o desempenho do carro e tornou-se complicado no final da época”, acrescentou, citado pelo Motorsport.com.

“Foi complicado para mim. Não tive um final de época fantástico, e nem sempre me culpo a mim próprio, por isso acho que a equipa sabe o quão bom ele é. Em termos de timing, penso que foi perfeito ele ter entrado quando o carro estava mais competitivo e possivelmente mais fácil de conduzir do que agora, em pistas que também eram bastante agradáveis de pilotar”, disse Albon. “Para ser justo, ele fez um trabalho ótimo em Baku e Singapura, que não eram pistas fáceis. E depois é só a F1; acho que demos um passo atrás. Era possível entrar na Q2 com uma volta média, ao passo que mais tarde era preciso fazer uma grande volta para entrar na Q2 e todo esse tipo de coisas. E isso distorce ligeiramente a situação”.

“É fácil exagerar quando as corridas são tão renhidas e não há margem para ser lento ou cometer um erro”, explicou Albon. “Ambos passámos por corridas difíceis, por isso não o culpo muito. Especialmente o Brasil, a primeira vez no molhado, que não é fácil numa pista difícil. E depois, obviamente, Las Vegas foi muito complicada.”

“Ele é um piloto fantástico. Sinto que ele já provou o seu valor na Fórmula 1”, disse Albon. “Definitivamente, quando ele entrou, eu subestimei o quão rápido ele seria, e acredito que o veremos na Fórmula 1 em algum momento no futuro.”