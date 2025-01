F1: Alex Albon feliz com a chegada de Carlos Sainz à Williams

Alex Albon acredita que a chegada de Carlos Sainz à Williams em 2025 o ajudará a mostrar o seu talento, aliviando a pressão de ser o único ponto de referência da equipa. Sainz, que chegou depois de a Ferrari ter contratado Lewis Hamilton, traz uma experiência valiosa que Albon considera benéfica tanto para o seu próprio desenvolvimento como para o progresso da equipa.

Albon acolhe com agrado o desafio de competir com Sainz, sublinhando que o pedigree do espanhol e os seus fortes desempenhos na Ferrari proporcionarão uma comparação direta. Ele reconhece que a experiência recente de Sainz numa equipa de topo será crucial para orientar a Williams em 2025 e 2026.

“É um grande desafio”, disse Albon à RACER. “Penso que o Carlos está a chegar com muito pedigree. Penso que ele também teve uma época fantástica contra o Charles , que sabemos ser um piloto extremamente forte. Para mim, é ótimo poder ter alguém com quem me possa comparar diretamente. Sinto que, de certa forma, isso sempre foi um fardo para mim, porque sinto que ninguém sabe realmente em que ponto estou. Tenho confiança em mim próprio e sei que sou bastante bom”.

Tendo estado na Williams desde 2022, Albon valoriza a nova perspetiva que Sainz trará e está ansioso por aprender com as suas ideias. Ele acredita que o contributo de Sainz irá melhorar o desenvolvimento da equipa, complementando os seus próprios esforços para levar a Williams na direção certa.

“Estou feliz que Carlos esteja na equipa… o que ele traz para a Williams será muito importante para nós”, disse ele. “A experiência que ele tem, o conhecimento de estar numa equipa de topo como a Ferrari, que tem um bom desempenho semana após semana. Quando entrei para a Williams vindo da Red Bull, obviamente havia muito que eu precisava e queria dar para melhorar a equipa. Mas já estou na equipa há três anos e, por muito que continue a pressionar e a colocar a equipa na direção que penso ser necessária, penso que ter esta nova mentalidade só vai ser útil. Para mim também, como colega de equipa, acho que vou estar muito atento – só quero ouvir o que ele tem a dizer sobre o carro, mas também a direção que ele acha que devemos seguir.”