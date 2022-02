F1: Alex Albon fala das sensações do novo FW44 no simulador | AutoSport

Alex Albon faz o seu regresso à F1 depois de um ano de ausência. Albon esteve sempre ligado à F1, sendo piloto de simuladores da Red Bull (onde foi fundamental no trabalho feito no ano passado). A Williams abriu as portas ao tailandês que agora tem uma nova oportunidade de mostrar o que vale:

“Para mim, tem sido talvez até uma pausa longa desde a última vez que entrei num carro. Houve muito treino no ano passado e no início deste ano para mim, para ter a certeza de que me adapto rapidamente”, disse Albon. “Em termos de preparação, fizemos muitos dias no simulador. Temos uma boa ideia de como o carro vai ser. Vai ser um pouco mais irrequieto. Sinto que o piloto terá mais importância, extraindo o desempenho do carro. Acho que isso é bom para os fãs e parece-me relativamente rápido.”