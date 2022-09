F1: Alex Albon esteve nos cuidados intensivos | AutoSport

Alex Albon sofreu uma apendicite que o impediu de competir no fim de semana em Monza. O piloto tailandês foi operado com sucesso, mas no pós-operatório a sua situação complicou-se e o piloto teve de ser colocado nos cuidados intensivos.

A Williams lançou uma atualização sobre o estado de saúde de Alex Albon e ficamos a saber que o jovem talento teve complicações depois da sua cirurgia. Albon sofreu complicações inesperadas que levaram a uma insuficiência respiratória, uma complicação conhecida, mas pouco comum. Foi re-intubado e transferido para os cuidados intensivos. Fez excelentes progressos durante a noite e pôde ser removido da ventilação mecânica ontem de manhã. Foi agora transferido para uma enfermaria geral e espera-se que regresse a casa amanhã. Não houve outras complicações.

Segundo a equipa, foco total de Alex está na recuperação e preparação para o Grande Prémio de Singapura, no final deste mês. Alex gostaria de agradecer os excelentes cuidados e apoio que recebeu, incluindo das equipas de enfermagem, anestesia e UCI em Osperdale San Gerardo – ASST Monza, a equipa médica da FIA, o seu treinador de performance Patrick Harding, a equipa de Williams Racing e o Dr. Luke Bennett da HINTSA Performance.