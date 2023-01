F1, Alex Albon: “Estabilidade permite focar mais na equipa” | AutoSport

Alex Albon vai para a sua segunda época com a Williams, com quem tem contrato até 2024. O piloto tailandês admitiu que muitas das fragilidades do carro advém de um fraco equilíbrio e que o contrato de longa duração permite que ele se foque mais na equipa.

A época da Williams não foi fácil, com resultados abaixo do esperado, dada a falta de competitividade. Mas Alex Albon sabe o que se deve fazer para a equipa ser mais rápida. O piloto afirmou que o carro precisa de um equilíbrio melhor para poder ser mais rápido:

“É complicado, porque o carro pode ser muito mais rápido com o equilíbrio certo”, disse Albon ao Motorsport.com. “Mas eu sei de facto o que precisamos de fazer ao carro. Só temos de encontrar o melhor compromisso. Há muita correlação que precisa de ser correta. Há muitos departamentos diferentes na fábrica que precisamos de pôr em marcha e de ir na direção certa em conjunto. E esse vai ser o objetivo para o inverno”.

Esta visão clara de Albon deve-se à maior estabilidade que conseguiu com o contrato de longa duração, que permite que se foque apenas na equipa e não no seu futuro:

“O meu foco muitas vezes era sobreviver na F1, ou focar-me nesse tipo de desempenho do meu lado”, disse Albon. “Enquanto agora que tenho estabilidade e foco no futuro, o pensamento passa por ajudar a equipa avançar. Para onde é que o desenvolvimento precisa de ir? Claro que também tenho um novo companheiro de equipa. Quero que ambos trabalhemos em conjunto para acelerar o desenvolvimento, e para isso, é preciso que o Logan também esteja a par do seu desenvolvimento para poder dar o feedback e ajudar nas áreas que precisamos de melhorar. Duas pessoas a trabalhar pela mesma coisa, isso constrói uma sinergia. As equipas começam a ter uma boa dinâmica onde todos remam para a mesma direção”.