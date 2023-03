F1, Alex Albon elogia Sargeant: “Tem a atitude certa” | AutoSport

Alexander Albon terminou o Grande Prémio do Bahrein no décimo posto da classificação, garantindo um ponto importante tanto para si como para a Williams. Foi uma conquista algo inesperada, tendo em conta que o piloto afirmava antes da corrida esperar lutar pelos últimos lugares do pelotão.

Numa corrida onde a Williams esteve bem, o novo companheiro de equipa de Albon, Logan Sargeant acabou por ser o melhor estreante, finalizando a sua primeira corrida na Fórmula 1 no 12º posto, o que levou o piloto tailandês a tecer elogios ao norte-americano.

“Muito bom, ele é naturalmente rápido”, revelou Albon em declarações à SpeedCity Broadcasting. “Vi-o no ano passado na F2 – as suas pole positions e o seu ritmo – por isso para mim era de esperar, mas obviamente para todos os outros talvez seja uma surpresa. É ótimo, porque também estamos a lutar pelas mesmas coisas, estamos a fazer os mesmos comentários. Claro que ele não tem a mesma experiência que eu, mas tem a linguagem certa e a atitude certa. Tenho a certeza que é o início de uma boa relação e tenho, definitivamente, de me manter atento”.

Apesar de ter terminado entre os lugares pontuáveis, Albon acabou a corrida passada “desapontado” por ter perdido a posição para Pierre Gasly já na fase final e ter estado sob pressão do 11º classificado, Yuki Tsunoda. No entanto, a corrida inaugural do calendário “foi realmente boa. Quando se olha para a nossa análise/comparação/espaço estratégico a chegar este fim-de-semana, fomos a 10ª equipa mais rápida, não há segredo nenhum sobre isso. Fizemos um excelente trabalho para que funcionasse, por isso estou agradavelmente surpreendido, sinceramente. Ainda temos trabalho a fazer. Conhecemos as nossas limitações, sabemos que há progressos a curto prazo que podemos fazer, por isso ainda temos de marcar pontos… a Aston [Martin], claro, fez um trabalho espantoso – estão no pódio, isso faz manchetes – mas, se olharmos para a nossa melhoria, somos os segundos melhores”, concluiu o piloto.