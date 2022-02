F1, Alex Albon: “Efeito oscilatório existe mas não afeta muito os tempos” | AutoSport

O efeito oscilatório, ou o “Porpoising” tem sido o termo da moda na F1, com muitos carros a sofrerem deste efeitos e vai dar dores de cabeça aos engenheiros. No entanto, Alex Albon, que deu a sua visão sobre o que sentiu nesse aspeto e disse que os tempos por volta não era muito afetados com isso:

“Todos o têm um pouco, penso que alguns mais do que outros”, disse Albon, citado por Motorsport.com. “Está lá, mas honestamente, não afeta assim tanto o tempo de volta. Desde que não prejudique o carro, podemos lidar com isso.”

Quanto à facilidade em seguir outros carros, Albon confirmou:“Tive algumas voltas atrás [Pierre] Gasly”, elaborou ele. “As sensações foram boas. Obviamente, já não corro há algum tempo, por isso é um pouco mais difícil desse lado. “Mas fiquei surpreendido com a rapidez com que consegui fazer as Curva 2, Curva 3, sem grandes dificuldades. O sentimento inicial é positivo”.