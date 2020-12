F1, Alex Albon: “Dei tudo, mas não foi suficiente. O foco é voltar em 2022”

Alex Albon não estará a competir na Fórmula 1 pela equipa da Red Bull Racing em 2021. O piloto tailandês foi substituído por Sergio Pérez, estando agora num papel de piloto reserva e de piloto de testes da equipa austríaca.

Com o seu papel a ser o desenvolvimento para 2022, de acordo com o chefe de equipa, Christian Horner (CLIQUE AQUI PARA LER), Albon já reagiu à contratação de Pérez para o seu lugar na Red Bull Racing.

Na rede social Instagram, Albon afirmou: “Não posso mentir, dói. Dei tudo o que tinha, mas não foi o suficiente. Tenho de agradecer a todos os que me ajudaram este ano, especialmente aos adeptos tailandeses. Com todas as opiniões existentes, eu sempre tentei dar o meu melhor. Não vou desistir porque coloquei tudo nisto e não vou deixar que acabe por aqui. Tenho mais para dar e o meu foco será voltar em 2022 para poder agitar a bandeira tailandesa novamente”.