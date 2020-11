F1: Alex Albon considera que últimos resultados não têm sido “terríveis”

Os últimos resultados de Alex Albon têm desiludido, de tal forma que o seu lugar está cada vez mais em risco na Red Bull. Mas o piloto tailandês considera que as últimas prestações não têm sido tão más quanto possa parecer.

“Obviamente, Mugello foi a última corrida em que consegui um bom resultado, mas não tem sido terrível”, disse ele antes do Grande Prémio da Turquia neste fim de semana em Istanbul Park. “Acho que na qualificação não mudou muito … tem sido mais ou menos a mesma coisa, se não, às vezes um pouco melhor. O problema tem sido perder um pouco de tempo no início das corridas e uma vez que estamos no trânsito é muito difícil de ultrapassar. Acho que Mugello foi bom porque conseguimos ultrapassar, mas tem sido bastante complicado, uma vez que o carro líder do grupo dita o andamento. Istambul Park é uma boa pista para ultrapassagens e podemos fazer linhas diferentes. Em primeiro lugar, quero me qualificar melhor e ter uma corrida mais tranquila. ”