F1: Alex Albon considera que Logan Sargeant “não recebe o crédito que merece” | AutoSport

Resta um lugar ainda por confirmar para o próximo ano, apesar de existirem sinais vindos da Williams que Logan Sargeant será para continuar como companheiro de equipa de Alexander Albon. Ainda assim, há ainda quem aponte para a possível saída do norte-americano da equipa de Grove.

Em vários momentos Sargeant recebeu o apoio dos responsáveis da Williams, mais recentemente através das palavras de James Vowles, que salientou que a equipa vai “continuar a trabalhar com o Logan e a investir nele, porque queremos que seja bem-sucedido, como resultado da viagem que está a fazer […]. Temos um programa de jovens pilotos em que vamos continuar a investir”. No entanto, continua a equipa sem confirmar o seu lugar na próxima época.

Para Alexander Albon, alguns momentos menos felizes do seu companheiro de equipa acabam por mascarar o seu potencial. “Não sou eu quem deve decidir”, começou por dizer Albon durante a conferência de imprensa do GP do Catar. “Mas conheço o Logan muito bem. Posso ver o seu desempenho. Acho que não recebe o crédito que merece. Tem muita velocidade e talento, acho que foi apenas um pouco ofuscado por alguns erros que cometeu”. O piloto tailandês pensa que Sargeant “só precisa de um pouco mais de tempo e confiança. E há-de chegar lá”.