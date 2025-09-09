F1, Alex Albon brilha em Monza: “grande regresso após uma qualificação difícil”
Alex Albon continua a ‘fazer’ uma bela temporada, talvez mesmo a melhor da sua carreira na Fórmula 1, com o piloto anglo-tailandês a tirar o máximo partido de uma estratégia soberba e de um ritmo a todos os títulos impressionante para ascender ao top-10, garantindo um notável sétimo lugar na bandeira axadrezada.
O piloto de 29 anos, que pontuou em Monza em todas as suas participações no circuito italiano ao serviço da Williams, subiu para o sétimo lugar na classificação de pilotos, à frente de Kimi Antonelli da Mercedes, após o seu 10.º lugar no top-10 em 15 Grandes Prémios este ano.
A sua equipa, a Williams, também atingiu a marca dos 86 pontos, um valor que supera a pontuação combinada das sete temporadas anteriores.
Para Alex Albon: “tivemos uma estratégia fantástica e um ritmo excelente do carro. Acho que quando se tem os dois juntos, divertimo-nos muito. Honestamente, no papel, era para ser uma corrida difícil, mas como fomos o primeiro carro a usar pneus duros, foi uma corrida bastante confortável, e o carro foi agradável de conduzir e muito rápido. Diria que foi um dos melhores domingos em termos de equilíbrio que tive este ano. Em muitas partes da corrida, fomos tão rápidos quanto as equipas de ponta, por isso foi um grande regresso após uma qualificação difícil.”
