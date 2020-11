F1, Alex Albon: “Atualizações tornaram RB16 mais previsível”

Após o Grande Prémio a Turquia, Alex Albon diz estar mais confiante ao volante do RB16, após as mudanças que a Red Bull Racing proporcionou no fim de semana em Istambul Park.

Com o seu lugar em dúvida para 2021, com a Red Bull Racing a indicar que pode contratar Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg, a última prestação de Albon parece ajudar à sua causa.

Ao racefans.net, Albon explicou: “Foi um bom fim de semana. Experimentámos algumas coisas no meu carro e acho que isso o tornou mais previsível. Como equipa estivemos também muito fortes durante o fim de semana, mas é um pouco frustrante terminar a corrida com tão pouco”.

“Sei que estamos a ir na direção certa e do meu lado as coisas estão a melhorar. Estou feliz com o carro no simulador e pronto para ir para o Bahrain mostrar o que temos”, finalizou Albon.