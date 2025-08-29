F1, Alex Albon aponta meta clara: “Queremos manter o quinto lugar”

Alex Albon regressa à competição consciente dos desafios que a Williams enfrenta, mas determinado em manter a equipa no quinto lugar do Mundial de Construtores. O tailandês vê em Zandvoort uma oportunidade para surpreender.

Ao contrário de Lando Norris, Albon não tocou em tacos de golfe nas férias. Preferiu um campo de treino com caminhadas e natação. O descanso foi útil, mas agora a atenção está toda em Zandvoort, circuito onde tem alcançado bons resultados.

Apesar de reconhecer que a pista não favorece o carro da Williams, o piloto sublinha fatores que podem jogar a seu favor: “Todos os anos corremos aqui e as coisas correm bem, sem sabermos bem porquê. Talvez por causa do vento, que nos beneficia, e também porque lidamos bem com condições mistas.”

Albon destaca ainda o papel da confiança: “É um circuito estreito, em que o ritmo chega com as voltas. Quem se adapta mais rápido pode ter um bom fim de semana.”

Quanto ao futuro, o tailandês define a meta sem rodeios: “O nosso objetivo é manter o quinto lugar nos Construtores. Vai ser difícil, porque Haas deu um passo em frente e a concorrência apertou. Teremos de lutar corrida a corrida.”

Questionado sobre o regresso de Sergio Pérez e Valtteri Bottas após um ano de ausência, Albon recorda a sua própria experiência fora da grelha: “O reset regulamentar ajudou. No meu caso, fiz muito trabalho de simulador e testes, o que me manteve preparado. Eles têm mais experiência e vão adaptar-se rápido, mas o tempo fora não é simples.”

