F1: Alex Albon acredita que Williams aproveitou todas as oportunidades para pontuar | AutoSport

A Williams pontuou em cinco das 22 corridas da temporada, somando oito pontos. Não foi o suficiente – muito longe disso, aliás – para deixar o último posto da classificação do campeonato do mundo de construtores, mas todas as oportunidades foram aproveitadas, considera Alexander Albon, que conquistou metade da pontuação obtida pela equipa de Grove.

Albon, que podia ainda ter somado mais alguns pontos, não tivesse sido substituído em Imola por doença, não acredita que a equipa tivesse tido mais possibilidades do que as que concretizou.

“Sinto que a minha maior [oportunidade] estava em Monza, se estivesse saudável”, disse Albon. “Essa teria sido a minha maior oportunidade de pontuar. Tirando essa, não tenho a certeza. Realmente sinto que nos momentos em que tivemos a oportunidade de somar pontos, nós conseguimos. Infelizmente, foi assim que nos encontramos este ano”.

O piloto da Williams, que terá Logan Sargeant como novo companheiro de equipa em 2023, espera que “isso não aconteça no próximo ano, precisamos de trabalhar arduamente, precisamos realmente de resolver os problemas de equilíbrio que tivemos este ano e, se conseguirmos ultrapassar isso, sinto que, como equipa, parece que estamos sempre a maximizar as oportunidades e isso é bom”, concluiu.