F1: Alex Albon aberto a todas as opções | AutoSport

Alexander Albon ja não é piloto de F1 desde o final do ano passado, estando a competir no DTM enquanto acumula funções de piloto de testes e reserva da Red Bull. O piloto tailandês afirma que com a pausa de Verão na F1, é chegada a hora de começar a preparar o seu futuro a curto prazo e para já, todas as hipóteses estão em aberto para o jovem.

“O tempo das conversações começa agora”, Albon é citado na Speed Week. “Mas na minha situação, é preciso estar sempre aberto a outras opções, como o Indycar ou a Fórmula E. Se houver uma hipótese de permanecer na família Red Bull, escolherei essa opção, definitivamente”.

Com alguns lugares em aberto no pelotão da F1 para 2022, Albon pode até conseguir uma vaga numa equipa, mas fora da esfera de influência da Red Bull. Será difícil para Albon voltar à equipa ou até à Alpha Tauri, isto se tivermos em consideração que Helmut Marko afirmou que Pierre Gasly terá de esperar dois anos para saber se regressa à equipa “principal” ou se é libertado. A única hipótese de Albon regressar ao pelotão pela mão da Red Bull, é a saída de Yuki Tsunoda ou um qualquer cataclismo que aconteça na segunda metade da época.