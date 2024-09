F1, Alex Albon: “A Haas bateu-nos em ritmo de corrida, temos trabalho a fazer”

Já se esperava que a Willliams pudesse andar bem em Monza, já que a equipa costuma andar bastante bem em circuitos de alta velocidade, e Alex Albon fez jus à questão e terminou nos pontos, no nono lugar, o que lhe sucede pela terceira vez este ano. Arrancou e terminou na mesma posição, depois de ter parado uma única vez. A estratégia foi poupar pneus e o prémio chegou com um lugar nos pontos: “Foi uma boa corrida e estou contente. Senti que fizemos um bom trabalho, embora também tenhamos tido muitas dificuldades com os pneus.

O pneu dianteiro esquerdo foi sempre um problema, pelo que tive de o gerir, e não consegui parar a granulação, que foi sempre um problema para nós.

No final, fizemos um bom trabalho para sobreviver e contámos com a penalização do Kevin para conseguir o nono lugar.

A Haas bateu-nos este fim de semana em ritmo de corrida, por isso ainda temos algum trabalho a fazer, mas com mais uma atualização a caminho, esperamos poder voltar a este ritmo de pontuação para as restantes corridas da época. Além disso, parabéns ao Franco (Colapinto) por uma grande corrida, ele fez um trabalho impressionante no seu primeiro fim de semana na F1”, disse.