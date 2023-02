F1, Alex Albon: “A equipa trabalhou muito no ano passado e durante o inverno” | AutoSport

Na sua segunda época na Williams, Alex Albon terá ao seu lado o estreante Logan Sargeant, uma escolha arrojada da equipa que pretende deixar o fundo da tabela classificativa também com a ajuda do agora apresentado FW45.

O piloto tailandês diz estar “entusiasmado por estar de volta para mais um ano com a equipa. O carro parece ótimo e vai estar em pista em Silverstone”.

A Williams deu um passo em falso em 2022 com o conceito apresentado segundo as alterações ao regulamento técnico, mas Albon está confiante no trabalho desenvolvido durante o inverno. “A equipa trabalhou muito no ano passado e durante o inverno para abordar algumas áreas chave no nosso carro, trabalhando para tentar maximizar o que podemos obter do carro em 2023, por isso estou ansioso por ver o que o FW45 pode fazer”.

O FW45 vai estar em pista em Silverstone no dia 13 de fevereiro, com ambos os pilotos, Alex Albon e Logan Sargeant aos comandos. Jenson Button, embaixador da equipa, estará também presente para ver o carro deste ano completar as suas primeiras voltas. A Williams dá as boas-vindas a James Vowles como chefe de equipa a 20 de fevereiro.