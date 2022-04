F1, Alex Albon: ” A despromoção da Red Bull foi terrível” | AutoSport

Alex Albon passou por uma fase muito negativa com a despromoção da Red Bull, passando para piloto de simulador e de reserva, para deixar o seu lugar vago a Sergio Pérez. Albon falou sobre o que sentiu nessa altura e do trabalho fundamental que fez enquanto piloto de simuladores pela equipa.

Albon admitiu que o golpe de se ver sem lugar para competir em 2021 foi tremendo:

“Matou-me. Matou-me, foi terrível”, disse Albon, descrevendo o que sentiu quando Red Bull o despromoveu. “Foi uma daquelas coisas – foi anunciado que eu não ia ser piloto muito tarde, penso que era Dezembro. Eles ainda acreditavam em mim e ainda confiavam em mim, Christian [Horner] e Helmut [Marko], todos na Red Bull, e eu ainda tenho uma grande relação com eles”, admitiu ele. “Mas do meu lado, foi mais ou menos como: ‘Quero estar na F1. Sinto que sou o piloto com mais vontade que conheço, como é que posso voltar a estar?”.

O ano fora não foi o ideal, mas Albon usou uma abordagem construtiva e tentou entender os pontos fortes dos dois “titulares” na época passada, além de ter desempenhado um papel fundamental na luta pelo título do ano passado:

“O que também foi importante para mim foi ouvir o Max [Verstappen] e o Checo [Sergio Perez]”, apontou ele. “Eu ouvia sempre os seus engenheiros… e fui anotando coisas. Como pessoas, as suas personalidades – como é que interagiam com a equipa e como aprendiam. Foi bastante interessante ter aquele passo para trás dos holofotes e do paddock dessa forma, e olhar para as coisas numa perspetiva diferente”, admitiu ele.

O RB16B foi rápido desde o início”, refletiu Albon. “Max falava de como a traseira era muito melhor, como era muito mais estável. Doeu um pouco, mas ao mesmo tempo, foi ótimo, senti como se tivesse contribuído para isso’. Pessoas como o Adrian [Newey] deram-me muito crédito por isso. Não quero dizer que tenha ajudado muito, mas senti-me como se tivesse contribuído. As primeiras corridas… foi terrível, eu era um piloto de reserva, por isso tinha de ir a todas as corridas, mas só estar lá, não conseguia ver, estava apenas sentado e a tentar manter-me o mais afastado possível”.