F1, Alex Albon: “A degradação dos pneus foi incrível” | AutoSport

Alex Albon teve um fim de semana para esquecer em Barcelona. O ritmo da Williams esteve longe do ideal e para piorar, em corrida, ficou atrás de Nicholas Latifi. O tailandês admitiu que teve muitos problemas com a degradação de pneus e que isso comprometeu a corrida:

“Muito estranho, para ser honesto”, comentou Albon no final da corrida. “Nas voltas para a grelha de partida, os pneus já se estava a degradar. A mesma coisa na corrida. Fiz quatro paragens e podia ter feito cinco ou seis paragens e teria sido possivelmente um pouco mais rápido. A degradação dos pneus foi incrível. Acho que estava 20km/h mais lento que todos os outros na Curva 3 e na Curva 9, com muitas dificuldades. Normalmente não somos assim tão maus, penso que há algo que precisamos de verificar. Isso não foi normal. Não consegui pilotar suficientemente devagar”, acrescentou Albon. “Eu estava a pilotar o mais devagar que podia, e os pneus mesmo assim estavam a degradar-se. E não não era um bocadinho! Nas minhas três primeiras voltas estava 2,5-3s mais lento do que faria normalmente e mesmo assim continuavam a degradar-se muito. Eu estava a perder um segundo por volta imediatamente após a primeira volta de saída das boxes. Por isso, foi um pouco estranho. Não é normal. A degradação era alta, esperávamos isso, mas o que aconteceu foi um pouco estranho”.