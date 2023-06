F1: Alessandro Alunni Bravi pede mais foco da Alfa Romeo na qualificação | AutoSport

Valtteri Bottas deu alento à Alfa Romeo para a possibilidade de conquistar um outro resultado no GP passado no Canadá. O piloto finlandês somou mais um ponto para a equipa suíça, que pela segunda corrida consecutiva terminou com um dos seus pilotos nos pontos. Alessandro Alunni Bravi, representante da equipa, apesar de afirmar que o resultado de Bottas em Montreal ser positivo, lamenta o desempenho menos bem conseguido na qualificação.

“Temos de estar satisfeitos com o ponto que somamos hoje [no domingo passado] com o Valtteri, embora seja sempre um pouco amargo perder uma posição [para Lance Stroll] a poucos metros do fim”, disse Alunni Bravi. “Ainda assim, um ponto pode fazer uma diferença fundamental no final da temporada, e agora somamos pontos em duas corridas consecutivas. Quero agradecer a toda a equipa pelo seu trabalho árduo para este resultado, que não era uma conclusão previsível após a sessão de qualificação”.

O representante da equipa considera que é necessário melhorar o desempenho em qualificação para conseguirem somar mais pontos no que resta da temporada. “É aos sábados que nos temos de focar: uma melhor posição na qualificação pode permitir-nos lutar por lugares mais altos e, em última análise, por mais pontos. Em termos de ritmo de corrida, os nossos carros parecem estar melhores, por isso sabemos que o C43, no seu conjunto, pode ser competitivo.”

Competindo em circuitos permanentes até à pausa de verão, Alunni Bravi considera que a equipa pode tirar partido disso, tanto em corrida como em qualificação, para conquistar mais lugares pontuáveis.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Sauber Motorsport