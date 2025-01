F1: Alessandro Alunni Bravi de saída da Sauber

É mais uma saída da estrutura diretiva da Sauber. Alessandro Alunni Braviestá de saída da equipa depois vários anos de contribuição na estrutura suíça.

Alessandro Alunni Bravi é um advogado e executivo italiano sendo também o Diretor-Geral do Grupo Sauber e vinha a desempenhar um papel importante na transição da equipa enquanto a Audi se prepara para assumir o controlo em 2026.

Com experiência em gestão de desportos motorizados e representação de pilotos em várias séries, foi nomeado Representante da Equipa em 2023 para tratar dos meios de comunicação e das tarefas operacionais enquanto Andreas Seidl se concentrava no planeamento estratégico mais amplo. Com a saída de Seidl e a entrada de Mattia Binotto, manteve o lugar até ao início deste ano.

“Tendo trabalhado de perto com ele nos meses que se seguiram à minha chegada a Hinwil, quero prestar homenagem a Alessandro, um verdadeiro jogador de equipa que veio a encarnar a essência da Sauber ao longo dos anos”, disse Binotto. “Alessandro desempenhou um vasto leque de funções na equipa, conduzindo-a em tempos difíceis e excitantes. Agora que ele está a mudar para um novo projeto, toda a empresa gostaria de lhe agradecer por toda a sua energia e contribuições ao longo dos anos e desejar-lhe o melhor para o futuro.”

Alunni Bravi acrescentou: “É um momento emocionante quando a minha jornada com a Sauber chega ao fim. Desde que entrei em 2017, vi esta equipa crescer e mudar para além do que qualquer um poderia ter imaginado. Esta organização passou por momentos emocionantes e difíceis, tudo sem nunca perder o seu espírito e o seu compromisso, o que é algo que considero inspirador, e tive orgulho em poder representar a equipa como o seu rosto público nos últimos dois anos. Ao avançar para um novo projeto, quero agradecer ao Finn Rausing, a todos aqueles que depositaram tanta confiança em mim na Sauber e na Audi e a todos os colegas com quem trabalhei nos últimos oito anos. Esta equipa é uma família e tem um futuro brilhante pela frente.”