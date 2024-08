F1, Albon contente com vinda de Sainz: “O Carlos acredita neste projeto, tal como eu”

Alex Albon teve como companheiros de equipa até agora na sua carreira Daniil Kvyat, um ‘certo’ Max Verstappen, Nicholas Latifi, Nyck de Vries, e mais recentemente Logan sargeant. Para o ano vai ter Carlos Sainz, um ‘desafio’ que o anglo-tailandês diz gostar, mostrando-se entusiasmado pelo que o experiente espanhol pode trazer à equipa.

A mudança de Sainz para a equipa de Grove em 2025 foi confirmada no início da pausa de verão, depois de ter perdido o seu lugar na Ferrari quando foi anunciado que Lewis Hamilton iria para a Scuderia no próximo ano, mas é uma mudança que também vai alterar a dinâmica dos pilotos na Williams.

Sabe-se que o espanhol teve bons convites, mas optou pela Williams, que depois de dois anos com Logan Sargent, volta a ter em 2025 uma dupla, talvez ainda melhor do que a que teve entre 2014 e 2016 com Felipe Massa e Valtteri Bottas.

Tendo já competido ao lado de Max Verstappen nos seus dias de Red Bull, Albon sabe o que é preciso para enfrentar um piloto de topo e congratulou-se com a competição adicional que Sainz trará quando trocar as suas cores escarlates pelas azuis: “Honestamente, para mim é ótimo ter um piloto que as pessoas respeitam e valorizam”, disse Albon. “Acho que vamos aprender um com o outro e também a experiência do Carlos vai ajudar a melhorar a equipa.

Já estou na Williams há alguns anos, por isso ter um ponto de vista diferente sobre as coisas só nos pode ajudar. Em termos de equipa, penso que também será um grande desafio. Temos de ser capazes de fornecer dois carros com o mesmo desempenho, por isso é um grande trabalho para ambos.”

Albon brincou que a maioria das suas conversas anteriores com Sainz giraram em torno de “apendicite”, mas continuou a explicar o que o espanhol trará para a Williams no próximo ano. “Penso que o Carlos tem um valor muito elevado no paddock”, acrescentou o piloto de 28 anos.

“Acho que o desempenho dele tem sido ótimo este ano, especialmente, e ele é um pensador. Acho que ele vai muito ao detalhe e uma equipa como a Williams vai sempre gostar disso, por isso é ótimo tê-lo aqui. Penso que o que ele vai trazer da Ferrari vai ser muito valioso para nós em termos da nossa progressão como equipa do meio do pelotão.”

A Williams deixou claras as suas ambições de voltar a subir na classificação, ao estilo do que a McLaren conseguiu na última década, e com Albon e Sainz vão tentar fazê-lo com uma das duplas de pilotos mais fortes da grelha. “É provavelmente isso que nos diferencia das outras equipas do meio do pelotão, o facto de o nosso futuro parecer mais risonho,” continuou Albon.

“James [Vowles] tem sido muito claro sobre os passos que demos. Alguns colocaram-nos em desvantagem, mas esperamos que nos coloquem em vantagem nos próximos anos. O Carlos acredita neste projeto, tal como eu. Há uma razão para ele o ter feito, que foi a mesma razão que me levou a fazê-lo. Acreditamos na viagem. Acreditamos na viagem. As coisas estão a melhorar”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA