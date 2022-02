F1: Albert Park está pronto para receber os novos monolugares | AutoSport

Albert Park sofreu uma série de obras de beneficiação, com alterações ao traçado. Espera-se que uma volta ao traçado australiano demore menos 4 segundos do que anteriormente, o que mostra bem as mudanças feitas no traçado de Melbourne.

O trabalho feito foi pensado ao pormenor para dar o melhor espetáculo e agora só falta os carros irem para a pista para poderemos ver o efeito das mudanças. O Circuito australiano lançou uma série documental de quatro episódios curtos que mostram um pouco do que foi o trabalho feito.