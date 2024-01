F1: Alan Permane pode rumar à AlphaTauri | AutoSport

O antigo diretor desportivo da Alpine pode regressar à Fórmula 1 após o seu afastamento da equipa francesa, entrando em funções na AlphaTauri, que irá mudar de designação oficial em breve, podendo mesmo desempenhar um papel importante na gestão da equipa no polo de Milton Keynes.

As mudanças internas na Alpine no verão resultaram na saída do chefe de equipa Otmar Szafnauer e do diretor desportivo Alan Permane. Este último passou os últimos 34 anos na equipa de Enstone, começando por integrar a Benetton em 1989. A primeira pista que Permane voltaria à Fórmula 1 foi dada por Christian Horner ainda em agosto passado, com o britânico que lidera a Red Bull a afirmar que não tinha dúvida que Permane ficasse “desempregado durante muito tempo”.

A edição italiana do Motorsport.com avança que Permane passará a desempenhar funções na AlphaTauri, tendo que se esperar pela confirmação oficial da equipa italiana, que tem agora Peter Bayer como diretor executivo e Laurent Mekies como chefe de equipa e uma aproximação muito maior à Red Bull, passando a ter várias atividades no seu polo em Milton Keynes, com alguns técnicos a deixarem Faenza e Bicester para começarem a trabalhar naquele local.

