F1: Alan Permane lamenta azar de Lawson e elogia postura “exigente e autocrítica” de Lindblad

Alan Permane, Diretor Desportivo da Racing Bulls, admitiu que o fim de semana do Grande Prémio do Canadá se tornou “muito complicado” para Liam Lawson devido a uma fuga hidráulica que arruinou o seu Treino Livre 1 (TL1). Face às restrições do formato Sprint, o responsável britânico explicou a abordagem estratégica da equipa para contornar o favoritismo das quatro escuderias de topo. Em sentido inverso, Permane enalteceu a maturidade e a ambição do jovem estreante Arvid Lindblad, aproveitando ainda a passagem pelo circuito de Montreal para clarificar a nova orgânica do departamento técnico após a integração de Dan Fallows.

Podemos começar pelo frustrante TL1 do Liam Lawson? Quais foram os problemas dele?

Alan Permane: Sim, foi muito frustrante. E especialmente num fim de semana Sprint, é duro perder o carro tão cedo. Foi uma fuga hidráulica. Quando vim para aqui, ainda não tínhamos o carro de volta à garagem, por isso não sei quão grave é. Pode ser algo muito simples e conseguiremos rodar confortavelmente na próxima sessão, ou pode ser algo um pouco mais terminal. Portanto, sim, resta-nos aguardar.

Sendo um fim de semana Sprint, até que ponto o fim de semana do Liam parece mais complicado agora?

AP: Sim, muito complicado. Se tivessemos conseguido que ele saísse para a Qualificação Sprint, acho que conseguiríamos dar a volta ao fim de semana. É muito difícil para nós pontuar numa Sprint. Conseguimo-lo em Xangai com uma boa estratégia de pneus para a Sprint. Mas penso que, pela forma como os quatro primeiros carros estão, eles bloqueiam todos os pontos. Por isso, preferimos tratar o TL1, a Qualificação Sprint e a própria Sprint um pouco como o TL1, TL2 e TL3, garantindo que estaríamos absolutamente preparados para a qualificação de sábado à noite. Agora, o Liam vai enfrentar um pouco disso. O Arvid obviamente ignorou esse conselho e foi oitavo esta manhã; está com um sorriso no rosto e parece razoavelmente feliz, embora algumas equipas não tenham feito voltas com pneus macios, o que torna as coisas difíceis de ler, mas ele está razoavelmente contente com o carro. Mas para o Liam, penso que o primeiro passo será preparar o carro.

A propósito do Arvid, ele esteve na conferência de imprensa e falou sobre estar satisfeito com a forma como a sua primeira temporada na Fórmula 1 está a correr. Podemos saber a tua perspetiva sobre a evolução dele? O que é que te tem impressionado nele?

AP: Tem sido boa. Ele começou logo a um nível elevado, claro. Acho que tem sido muito inteligente com as pessoas de quem se rodeia fora de pista. Tem o Oliver Rowland a tomar conta dele, ou a servir de mentor, de conselheiro, ou como lhe queiram chamar. O Oliver está cá este fim de semana, por isso é um excelente trunfo para se ter.

O Arvid é bastante exigente, o que também acho positivo. Quer tudo imediatamente. Se serve de algo, é para o acalmar e mantê-lo focado. Percebe-se que ele aponta alto, aponta para o topo.

É autocrítico, o que, mais uma vez, considero uma caraterística boa e refrescante num piloto. O primeiro sítio onde ele procura performance é em si próprio. Portanto, zero problemas com o Arvid, está a fazer um trabalho muito bom.

P: É a primeira corrida do Dan Fallows com a equipa. Podes clarificar como é que ele se enquadra na estrutura atual da equipa?

AP: Sim, de forma bastante simples. O Tim Goss é o Diretor Técnico Principal (Chief Technical Officer) e o Dan fica abaixo dele como Diretor Técnico (Technical Director). O Dan coordena toda a área de design e aerodinâmica; esses departamentos técnicos reportam-lhe a ele, e ele reporta ao Tim.

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