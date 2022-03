F1, Alan Permane: “Fernando Alonso está agora muito mais feliz” | AutoSport

Depois de um começo pouco entusiasmante por parte da Alpine, a equipa francesa encontrou um novo ânimo depois de ter alcançado nos dois últimos dias de testes algumas soluções para os seus problemas, incluindo o efeito oscilatório. Alan Permane, diretor desportivo da equipa, mostrou-se entusiasmado com a evolução que a equipa conseguiu, referindo mesmo que já conseguem controlar a oscilação do carro.

“A oscilação de que falamos, podemos fazer com que apareça e desapareça “, disse Permane, citado pela The Race. “Sabemos o que faz com que isso aconteça e o que o impede. Temos muito melhor controlo sobre isso agora. Brincamos com todo o tipo de coisas, com suspensões, molas, rollbars, cambers, convergências. Estamos significativamente melhor preparados depois destes dois últimos dias do que quando saímos de Barcelona”.

“Encontramos duas ou três coisas que ajudaram e ao tornar o efeito realmente pior, descobrimos que se fizermos o contrário, melhora. Fizemo-lo hoje [último dia de testes], duas ou três vezes, fizemos o efeito piorar e depois fizemo-lo desaparecer. Ainda não sabemos bem se o efeito na performance é positivo ou negativo. Mas estamos a começar a compreender melhor”.

“Fernando Alonso ainda não estava maravilhosamente feliz, ele quer ser mais rápido, ele ainda está a encontrar problemas no carro! Mas ele está mais feliz, muito mais feliz”, disse Permane. “Ele foi para a pista com uma carga de combustível muito elevada durante grande parte do dia. Pusemos alguns pneus C3 novos no final do dia e ele disse ‘uau, este carro é rápido’. Eu não diria que estamos extasiados e que esperamos conquistar a pole na primeira corrida, mas espero que estejamos na luta e certamente a tentar um lugar na Q3”.