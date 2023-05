F1, Alan Permane (Alpine): “podemos voltar a alcançar bons resultados” | AutoSport

O diretor desportivo da Alpine Alan Permane deixou alguns avisos à Ferrari e Mercedes para os próximos Grandes Prémios da temporada da Fórmula 1, acreditando o engenheiro que a equipa gaulesa é capaz de repetir o bom resultado do Mónaco noutros circuitos.

Não foram as características do traçado citadino do Mónaco que permitiram à Alpine alcançar o terceiro lugar de Esteban Ocon e o sétimo posto de Pierre Gasly, considera o responsável. Na opinião de Permane, as atualizações no A523 tiveram peso na conquista do pódio, levando o monolugar a poder disputar com Ferrari e Mercedes um lugar na classificação.

“Não é um carro que só é bom no Mónaco”, disse o diretor desportivo da Alpine, citado pelo Motorsport-Total.com, garantindo que “só instalamos as atualizações que estavam planeadas para Imola e algumas inovações adicionais. […]Espero que façamos novamente no próxima corrida, estará melhor do que o Mercedes e será capaz de acompanhar o Ferrari”.

O responsável da equipa francesa admite que os dois carros da Red Bull têm uma vantagem muito grande para o A523 e que será difícil os seus pilotos conseguirem bater Fernando Alonso, mas não vê “qualquer razão para não podermos enfrentar a Mercedes e a Ferrari”. Na opinião de Permane, no Mónaco, a “qualificação fantástica” foi a base do bom resultado alcançado na corrida, referindo ainda que “a Ferrari ajudou-nos um pouco, mas ainda assim merecemos o resultado”. Apesar das características especiais do traçado monegasco, o engenheiro britânico vê a Alpine a “voltar a ter bons resultados” em circuitos como o de Barcelona, palco da próxima corrida da temporada, além da equipa “entender ainda melhor o carro” depois das atualizações.