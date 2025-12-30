F1: Alan Permane acredita no potencial de Liam Lawson

Alan Permane, diretor de equipa da Racing Bulls, está convencido de que Liam Lawson ainda não revelou todo o seu potencial na Fórmula 1, chegando ao ponto de falar em “traços de génio” no neozelandês. Depois de uma entrada atribulada na categoria e de uma temporada marcada por mudanças de contexto e falta de continuidade, Lawson surge agora em 2026 finalmente com estabilidade contratual e técnica para procurar afirmar-se de forma consistente.

A época de 2025 começou de forma ingrata para Lawson, entre a adaptação a um Red Bull de janela de funcionamento muito estreita e o regresso abrupto à Racing Bulls após o Grande Prémio da China, já com novos engenheiros, novos processos e pouco tempo para se reajustar. Enquanto Isack Hadjar conquistava atenções com resultados fulgurantes do outro lado da garagem, Lawson viveu uma fase de reconstrução silenciosa, pontuada por “relâmpagos” de performance que chamaram a atenção de Permane em corridas como a Áustria, Hungria e Baku.

O ponto de viragem, segundo o britânico, nasce do trabalho: Lawson e o seu engenheiro mergulharam no simulador, explorando geometrias de suspensão dianteira e direção até encontrarem um compromisso que o deixasse verdadeiramente confortável com o carro. A solução estreou-se em Mónaco, com um fim de semana sólido, mas foi na Áustria que o salto se tornou evidente, com Lawson a bater Hadjar e a terminar em sexto, resultado que internamente foi visto como confirmação de que o caminho técnico encontrado era o certo. A partir daí seguiram-se top‑10 consecutivos na Bélgica e Hungria e um quinto lugar em Baku, construindo uma tendência de crescimento que resistiu até a um abandono em Silverstone.

Permane sublinha ainda a capacidade de Lawson para brilhar sob pressão, destacando o seu desempenho em sessões de qualificação particularmente traiçoeiras, como Las Vegas e Baku, em condições de baixa carga aerodinâmica e aderência limitada. Para o britânico, o neozelandês reúne talento puro, leitura técnica fina e frieza em cenários de elevada exigência, mas continua a ter áreas claras de melhoria – algo que a Racing Bulls pretende trabalhar de forma sistemática agora que o piloto dispõe, pela primeira vez, de estabilidade e de um programa pensado a longo prazo.

Alan Permane afirmou: “Vejo realmente algum génio ali. Acho que cabe a todos nós, incluindo a ele próprio, tentar perceber porque é que, quando tudo corre muito, muito bem – e isso acontece muitas vezes, com corridas excecionais na Áustria, em Budapeste, aquela qualificação e corrida em Baku – o que é que está a encaixar nesses momentos. E depois tentar replicar isso ao longo de toda a época.”

Sobre o trabalho técnico de Lawson, acrescentou: “Ele e o seu engenheiro de corrida passaram muito tempo no simulador, a mexer nas geometrias da suspensão dianteira e da direção. Havia aspetos com que ele não estava satisfeito, zonas em que não se sentia confortável com o carro. Encontraram algo que montámos no carro em Monte Carlo, onde fez um bom fim de semana, muito decente. Mas quando levámos isso para a Áustria, ele ficou super satisfeito com o carro. Foi um ponto de viragem. Foi algo que fizemos no carro, mas por indicação dele, foi ele – e o engenheiro – que liderou esse processo. Isso deixou‑o muito mais confortável.”

Sobre o talento de Lawson em condições difíceis, Permane concluiu: “O Liam é um enorme talento. (…) Nas duas sessões de qualificação mais difíceis do ano, em Las Vegas e em Baku, ambas com baixa carga aerodinâmica e pouca aderência – Vegas muito molhada, Baku talvez ainda mais difícil porque tinha pneus de seco, mas pista escorregadia – o Liam acertou em cheio nas duas. Ele tem o talento. Há, sem dúvida, áreas em que pode melhorar, e ele está a trabalhar nisso arduamente, tal como nós trabalharemos com ele.”