F1: Alan Jones rejeita que McLaren esteja a favorecer Lando Norris

Alan Jones, último campeão australiano de Fórmula 1, rejeitou de forma contundente as acusações de que a McLaren estaria a favorecer Lando Norris em detrimento de Oscar Piastri na disputa pelo título mundial.

Oscar Piastri assumiu o comando do campeonato na quinta ronda, mas desde o Grande Prémio dos Países Baixos que Norris tem somado mais pontos, ultrapassando o australiano na classificação. A McLaren tem permitido que ambos lutem livremente pelo título, mas a polémica intensificou-se após a equipa ordenar uma troca de posições em Monza. Ainda assim, Alan Jones considera infundadas as suspeitas de favorecimento e lembra que acusações semelhantes já surgiram noutras épocas, sempre sem fundamento.

“Acho que é a maior parvoíce de todos os tempos”

O ex-campeão recorda que as equipas investem enormes recursos e não têm interesse em condicionar artificialmente o desempenho de um dos seus pilotos. Para Jones, as teorias de conspiração surgem ciclicamente e reflectem mais frustração do público do que a realidade dentro das equipas.

“Acho que é a maior parvoíce de todos os tempos. Todos os anos ouvimos esta treta, todos os anos. É sempre ‘ele tem um carro melhor’ ou ‘está a receber tratamento especial’. É absolutamente ridículo. Estas equipas não gastam fortunas a viajar pelo mundo para prejudicar um carro e favorecer outro. Posso garantir que ambos recebem exatamente o mesmo tratamento. Se fosse ténis, juro por Deus que diriam que estão a dar a raquete errada ao jogador. É só lixo. Depois aparecem os pseudo-peritos, que não sabem distinguir a frente da traseira de um carro, mas têm sempre opinião. É tudo disparates.”