F1, Alain Prost: “Sou a favor de manter o formato tradicional” | AutoSport

A F1 começa a dar passos rumos a um formato diferente do que estamos habituados e as corridas sprint foram um primeiro passo rumo a formatos distintos. Alain Prost não gosta destas mudanças e defende que a F1 deve manter o formato tradicional:

“Estou completamente contra a ideia da grelha invertida, com certeza”, disse Prost ao podcast In The Fast Lane. “A Fórmula 1 não deve aceitar isso, mesmo para a corrida sprint. Não é por Lewis [Hamilton] ter feito uma corrida fantástica a partir de último [ Sprint do Grande Prémio do Brasil] que devemos pensar que vai ser sempre a mesma coisa e com todos os pilotos. Isso não acontece desta forma. Por isso, sou muito mais pela tradição, e a Fórmula 1 tem de se manter como se manteve até aqui. Devo reconhecer que temos cada vez mais fãs jovens, com a série Netflix [Drive to Survive], e atraímos alguns jovens, o que é fantástico. E eles obviamente gostam deste tipo de corrida que temos visto, a corrida de sprint e a corrida de Lewis no Brasil, mas a Fórmula 1 tem de se manter mais tradicional”.