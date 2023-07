F1, Alain Prost sobre Laurent Rossi: “Incompetência e arrogância” | AutoSport

Alain Prost não poupou nas palavras para descrever Laurent Rossi, o agora ex-CEO da Alpine. Prost fez questão de apontar a incompetência e a arrogância como caraterísticas do ex-líder da estrutura.

Mais uma vez, a Alpine (antes Renault) passa por uma fase de reestruturação, com uma mudança radical na estrutura na esperança de encontrar um compromisso mais adequado. Rossi foi retirado da liderança da Alpine e irá ser colocado noutra posição dentro do grupo francês, Otmar Szafnauer também está de saída da estrutura, com Alan Permane também na calha para sair, depois da saída de Pat Fry para a Williams. Uma mudança radical e profunda da liderança da equipa.

Alain Prost, que se mantém muito ligado à equipa, não se escusou em apontar o dedo a Rossi, de forma veemente:

“Laurent Rossi é o mais belo exemplo do efeito Dunning-Kruger, o de um líder incapaz que pensa que pode ultrapassar a sua incompetência através da sua arrogância e falta de humanidade para com as suas tropas”, disse Prost ao L’Équipe sobre o antigo responsável da Alpine. “É de esperar que a decisão tomada na sexta-feira de mudar outras lideranças seja um choque elétrico bom para a equipa. Adoro esta equipa e vê-la neste estado entristece-me e angustia-me. Merece melhor e tem tudo o que precisa para o conseguir”, afirmou Prost.