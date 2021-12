F1, Alain Prost: “Seja qual for, será um grande campeão…” | AutoSport

Alain Prost é um dos poucos que tem uma ideia muito fidedigna do que estão a viver Lewis Hamilton e Max Verstappen em termos mentais, pois ele próprio teve algo semelhante e muito intenso com Ayrton Senna. O francês destaca algo que é bem verdade: “O que é bom é que quem for campeão este ano será um grande campeão, seja lá o que for que aconteça. O Lewis encontrou no Max aquela motivação extra para fazer o que tem feito, depois de ter alcançado tantos títulos. De resto é muito difícil de dizer o que vai acontecer…”, disse Alain Prost.