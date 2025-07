F1, Alain Prost: “Oscar Piastri é um piloto especial”

O ex-piloto Alain Prost mostrou-se impressionado com Oscar Piastri, atual líder do campeonato de Fórmula 1. Após quatro títulos consecutivos de Max Verstappen, tudo indica que o campeão de 2025 será um dos dois pilotos da McLaren: Piastri ou Lando Norris.

Prost acredita que a disputa entre os dois será menos conflituosa do que a famosa rivalidade que teve com Ayrton Senna na McLaren. Destacou que Piastri tem uma personalidade mais calculista e inteligente, semelhante à sua, e revelou que foi ele quem recomendou o piloto australiano à academia da Renault no passado.

“Conheço o Oscar muito bem”, disse Prost. “Fui eu que incentivei a Renault a trazê-lo para a academia há muito tempo – eles não queriam fazer isso. Ele é um piloto especial. Gosto da forma como ele conduz, que é um pouco parecida com a minha – ele pensa no momento certo para fazer a manobra de ultrapassagem correta e ser um pouco mais astuto. Gosto dele como piloto.»

Depois da vitória de Norris em Silverstone, a vantagem de Piastri caiu para apenas 8 pontos, enquanto Verstappen já está mais distante na classificação. Prost considera que, desde que a McLaren mantenha vantagem sobre as outras equipas, é positivo permitir que os dois pilotos lutem livremente pelo título.

“No campeonato, é muito difícil quando dois pilotos estão a disputar o título”, disse Prost, “mas se tiver uma vantagem suficiente sobre as outras equipas e os pilotos, deixá-los correr e disputar é o melhor para o desporto. Se a situação ficar um pouco mais acirrada com os adversários, com um piloto ou outra equipa, então será mais difícil – mas não parece que será assim.”