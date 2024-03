F1, Alain Prost: “Max Verstappen não tem rivais, pelo talento, caráter e atitude mental…” | AutoSport

Alain Prost, lenda da Fórmula 1, tetra campeão do Mundo, é de opinião que Max Verstappen, com seu caráter inabalável e talento excecional, continuará no topo da F1 por muitos anos.

Esta parece ser um concordância unânime no paddock da F1: Max Verstappen, aos 26 anos, tem tudo para alcançar o feito impressionante de igualar os quatro títulos mundiais de Prost, e muito provavelmente continuar a dar sequência desse feito, chegando-se e eventualmente ultrapassando os grandes ‘monstros’ da Fórmula 1. O que se viu nos últimos dois anos, e no arranque do Mundial de 2024, é um duro golpe para as equipas rivais, cada vez mais resignadas à supremacia da Red Bull.

Para o jornal austríaco Kleine Zeitung, Verstappen não representa entusiasmo ou a esperança, mas sim desespero de não conseguirem competir com ele e com a sua equipa.

No meio do escândalo que envolve Christian Horner e Jos Verstappen, pai de Max, Alain Prost vê o piloto como uma força renovada e motivada em busca de seu quarto título: “A cabeça é tão importante quanto o pé direito pesado”, afirma Prost, de 69 anos, à Servus TV. “Depois que se conquista o primeiro título, tudo muda. Alcançou-se um grande objetivo na sua carreira, agora precisa de um novo. Max agora tem três títulos e venceu tantas corridas em 2023, mas precisa de ser capaz de constantemente se motivar.”

E Prost não vê problema algum com a motivação de Verstappen. “Pela forma como ele conduz a sua vida, pela sua atitude e caráter, parece sempre renovado e sedento de sucesso”, acrescenta o francês.

“Quando se tem tanto sucesso, algumas pessoas esperam que ele continue a ter sucesso, enquanto outras esperam que tropece porque estão famintas por algo novo. Acho que Max está muito ciente dessa situação.” Prost acredita nenhum rival atual é tão bom quanto o neerlandês: “Max está à frente de todos os outros, não apenas por causa de seu talento excecional, que lhe permite tirar mais proveito do carro do que seus companheiros de equipa. É também uma questão de caráter e atitude mental.”

Prost reconhece a velocidade doutros jovens pilotos como Charles Leclerc, Lando Norris e Oscar Piastri, mas ressalta a diferença entre vencer e competir consistentemente no mais alto nível durante uma temporada inteira e ser capaz de lutar por um título: “Até para mim hoje é impossível dizer como eles lidariam com tamanha pressão se estivessem na situação de Max.”