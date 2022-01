F1, Alain Prost: Lewis Hamilton “tem tantas razões para parar como para continuar” | AutoSport

Como referimos ainda hoje, o silêncio de Lewis Hamilton continua a levantar grandes dúvidas sobre a sua continuação na Fórmula 1, a sua saída ou até mesmo um ano sabático.

Alain Prost avisa que é difícil saber o que sente o piloto britânico e que há tantas razões para terminar a carreira como para continuar.

“É difícil colocar-nos no seu lugar”, cita o antigo piloto francês o Le Journal du Dimanche. “Tem tantas razões para parar como para continuar. É 50-50. Levou um grande golpe, mas seria realmente triste se não estivesse aqui esta época”.

Alain Prost continua esperançado de que a perspetiva de lutar por um oitavo título, assim como o desafio colocado pelo novo regulamento, será suficiente para assegurar o regresso de Hamilton.“Quero permanecer otimista porque há o oitavo título e este novo regulamento técnico, com talvez três equipas no topo e quatro ou cinco pilotos a disputarem o título. Este é um desafio que Hamilton poderá querer enfrentar”.