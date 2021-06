F1, Alain Prost: “Fernando Alonso está de volta ao seu melhor” | AutoSport

Alain Prost sabe o que é afastar-se da F1 por uns tempos e depois regressar, à semelhança do que aconteceu este ano com Fernando Alonso.

As primeiras corridas do espanhol não foram muito entusiasmantes mas aos poucos, Alonso vai regressando ao nível que todos esperam dele. Prost considera que o #14 está de volta ao seu melhor nível:

“Lembro-me sempre quando parei durante seis meses em 1992, como foi difícil voltar”, explicou Prost, citado pelo Motorsport.com. “Mas nessa altura testavamos todas as semanas. Portanto, era óbvio que Fernando não podia estar no topo no início. É um carro novo, uma equipa nova, e também o não pilotar um F1 durante dois anos. Ele tinha o alvo do GP francês mais ou menos, dizendo ‘Ok, eu preciso de quatro ou cinco corridas’. Não é nada de especial, é uma forma normal. Agora ele está de volta, com certeza”.

“Fernando fez uma boa corrida, um bom resultado”, disse ele. “Podíamos ter feito um pouco melhor, porque ele estava a recuperar, mas era difícil de ultrapassar. Não tivemos uma boa paragem nas boxes. Por isso, precisamos melhorar tudo. Esteban teve mais problemas com os pneus. Não foi um bom resultado, não foi uma boa corrida para ele, mas parece que alguns carros em equipas diferentes também tiveram problemas semelhantes.”