F1, Alain Prost: “Esperava que Daniel Ricciardo fosse mais rápido que Lando Norris” | AutoSport

Alain Prost esperava mais de Daniel Ricciardo nesta época na McLaren. O campeão francês imaginou Ricciardo a ser a referência da equipa, mas a realidade trouxe um cenário radicalmente diferente.

Ricciardo tem tido dificuldades em mostrar a sua valia no monolugar da equipa de Woking num ano muito abaixo do esperado por todos, com Prost incluído:

“Estou surpreendido. Pensei que ele seria muito melhor e mais rápido na McLaren em comparação com o Lando”, admitiu no podcast In the Fast Lane. “Pode ser que haja uma atmosfera diferente na equipa, ou uma forma diferente de afinar o carro que convenha mais a um piloto do que a outro. Isso é perfeitamente normal”.