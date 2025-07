F1, Alain Prost: “Como era possível conduzir esses carros?”

No Goodwood Festival of Speed de 2024, o tetracampeão de F1 Alain Prost reencontrou os seus icónicos carros McLaren MP4/2B e MP4/4, participando na subida de montanha com o seu fato de corrida original de 1985.

Refletindo sobre a experiência, Prost expressou espanto com a forma como ele e os seus rivais conseguiam controlar máquinas tão potentes e fisicamente exigentes, especialmente aquelas com caixas de velocidades manuais e mais de 1200 cavalos de potência.

“É muito mais difícil em comparação com os carros modernos”

“É muito, muito estranho”, admitiu Prost na transmissão do Festival of Speed. “Hoje conduzi o de 85 e o de 88, portanto são carros diferentes, mas sempre que se entra neste tipo de carros, lembra-se rapidamente de todas as [memórias]. Com certeza, o que é estranho é quando se volta a uma caixa de velocidades mecânica e a embraiagem… A embraiagem é a parte mais difícil para se acostumar novamente”.

“É muito mais difícil, em comparação com os carros modernos de F1. Mas eu também conheci a caixa de velocidades automática no volante com a Ferrari e a Williams. Mas voltar a isso é… com certeza, quero dizer, muitas vezes quando você volta, surge a pergunta: ‘Como era possível conduzir esses carros com mais de 1200 cavalos de potência, mais ou menos, numa determinada fase?”

“Especialmente em corridas como a de Mónaco, onde era preciso mudar, sei lá, 2000 vezes. Mas quando nos habituamos a essas coisas… Fangio diria o mesmo com esse tipo de carro. Nós realmente tivemos que nos adaptar. Mas é fantástico, e isso também faz parte da história.”

Prefiro ir devagar e acenar para a multidão

Juntamente com outros campeões como Mario Andretti, Nigel Mansell, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen e o seu filho Nicolas Prost, o francês enfatizou o evento como uma celebração do 75.º aniversário da Fórmula 1 e da história do desporto.

Prost optou por conduzir devagar durante as suas corridas, por respeito aos carros históricos e aos seus mecânicos, preferindo acenar aos fãs em vez de forçar os limites.

“Em primeiro lugar, é uma celebração. Prefiro ir devagar e acenar para a multidão – pelo menos assim eles têm mais tempo para ver os carros”, disse ele. “Tenho respeito pelos mecânicos, pelas pessoas que cuidam deste carro. Eles fazem parte da história, então não faz sentido ir rápido. É só aproveitar assim.”