F1, Alain Prost: “Acho Max Verstappen mais parecido comigo ou com o Sebastian Vettel”

Alain Prost, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, vê semelhanças entre ele e Max Verstappen, e acredita que o piloto neerlandês está menos parecido com o maior rival de Prost, Ayrton Senna.

Prost considera difícil identificar qualquer fraqueza no desempenho atual de Verstappen, elogiando a sua comunicação sólida e consistência. Prost vê Verstappen como um piloto muito forte em todos os aspetos, particularmente capaz de fazer a diferença em corridas por si só, o que lhe dá uma grande vantagem.

“É difícil encontrar qualquer fraqueza no momento” disse Prost. “Não sei o que ele vai fazer no futuro, mas até em termos de comunicação, com todos os rumores com a Mercedes e as preocupações com a Red Bull, achei-o muito sólido. Ele é bom em todos os aspetos. É um piloto muito duro em pista, mas não se pode ver isso como uma fraqueza.”

“Bem, o próximo ano é outro debate. Será um ano bastante especial, o último com os carros de efeito solo. Já vimos uma aproximação nas performances entre as diferentes equipas. A força do Max é que, em certas corridas, ele é capaz de fazer a diferença por conta própria. E isso é uma grande vantagem para uma equipa, e claro, para o Campeonato. Por isso, ainda o colocaria como favorito no próximo ano, mas agora as outras equipas sabem que podem vencer a Red Bull.”

Quanto às comparações com Senna, Prost reconhece semelhanças no início das carreiras de Verstappen e Senna, mas sente que Verstappen evoluiu para se tornar um piloto com o seu próprio estilo à medida que ganhou experiência. Prost compara o caráter e a abordagem de Verstappen à condução à sua e com a de Sebastian Vettel, destacando o seu respeito na pista:

“Max tem muito em comum com o Ayrton, especialmente no início das suas carreiras. Hoje, um pouco menos. Ele tem a sua própria maneira de ser. Sempre seguiu o seu próprio caminho. E à sua maneira. Por isso, quando se começa a conhecê-lo um pouco, acho que ele está próximo do Seb ou de mim. São coisas que gosto nele. Na pista, acho-o muito respeitoso.”