F1, Alain Prost: “A Renault está a desenvolver um motor novo para 2021…”

Alain Prost confirmou que a Renault irá introduzir um novo motor em 2021. A Renault, dos quatro fabricantes de motores, tem sido a equipa com mais fiabilidade nos testes de pré-temporada em Barcelona este ano.

“Primeiro temos de ter uma melhor performance este ano. A fiabilidade do nosso carro e do nosso motor é muito melhor do que no principio de 2019.”

“Estamos a planear três fases de desenvolvimento do carro para que possamos trazer novas peças para Melbourne, Vietname e para a Holanda.”

“No ano passado não resultou muito bem. Para um piloto, temos de mostrar-lhe que o carro está a ficar melhor. Temos de provar isso ao Daniel. Ele sabe que estamos a trabalhar no chassis e no motor para a próxima temporada. Estamos a preparar um motor completamente novo para 2021.”

“Não está tudo nas nossas mãos, mas queremos mostrar ao Daniel que a Renault é a equipa certa para ele ficar no próximo ano.”