F1: Ainda sem notícias da Rich Energy

No mês passado, a Rich Energy alegou que um “aliado” tinha adquirido uma equipa de F1 e disse que em breve regressaria ao desporto como um dos seus patrocinadores. Mas até agora não há notícias.

William Storey, o polémico fundador da marca revelou num vídeo que o regresso da marca à F1 estaria para breve.

“Um aliado estratégico da Rich Energy concordou em comprar uma participação maioritária numa equipa existente”, disse Storey. “Explorámos com o novo regulamento a entrada da nossa própria equipa para 2022. Mas um amigo nosso acordou uma participação maioritária numa equipa de Fórmula 1, e nós tornar-nos-emos um parceiro dessa equipa para 2021. Uma vez anunciada essa aquisição, tornar-nos-emos o patrocinador principal para 2022. Estou realmente ansioso por competir com os nossos concorrentes na pista, estarei na primeira corrida, a 28 de Março, no Bahrein“, acrescentou ele.

Mas a realidade é que nenhuma das equipas que apresentaram os carros até agora mostraram o nome da marca de bebidas energéticas no carro e de todas apenas a Williams parece ter “espaço” para tal.

“Estamos muito concentrados no desenvolvimento da marca, posicionando a marca este ano”, disse o CEO da Williams Jost Capito durante uma conferência de imprensa virtual. “Temos grandes parceiros este ano e há alguns que chegarão muito em breve, pelo que se pode esperar alguns anúncios. A nova propriedade e a estratégia com que estamos a avançar já está a atrair parceiros que estão em contacto connosco e as negociações a avançar. É demasiado cedo para vos dar algo, mas haverá alguns anúncios em breve”, reiterou ele.

A Dorilton adquiriu há relativamente pouco tempo a Williams e tem um fundo de capital que permite à equipa olhar para o futuro com outra ambição e parece algo descabido que a equipa recorra a um patrocinador que tantas dores de cabeça deu à Haas (não cumprindo a sua parte do acordo), para ajudar ao financiamento da equipa. A Rich Energy começou a época 2019 como patrocinadora da Haas mas o acordo foi anulado a meio da época, com Storey a usar as redes sociais para deixar comentários pouco positivos sobre a equipa que patrocinava. É assim pouco expectável que alguma equipa volte a receber a marca mas com novas parcerias a serem anunciadas o melhor é esperar e ver se o plano de Storey realmente vê a luz do dia.