GP Portugal F1: AIA apresenta 6 soluções para o fecho do peão

As novas restrições aplicadas à entrada de público no Autódromo Internacional do Algarve levaram ao encerramento do peão para a prova do próximo fim de semana.

O aumento de casos de Covid-19 levou as autoridades a repensar o número de entradas para a prova. Medidas tiveram de ser tomadas para fazer frente ao crescente número de casos e soube-se hoje que o peão do AIA ficará encerrado.

Em comunicado, o AIA esclareceu que irá disponibilizar soluções aos portadores de bilhetes. Nas redes sociais pudemos ver o mail enviado e as soluções apresentadas:

“Devolução na íntegra do valor do bilhete e do custo dos portes; Alocação de bilhetes para uma nova extensão da bancada Sul (PVP: 190€), com um pagamento adicional de apenas mais 20€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Norte (PVP: 310€), com um pagamento adicional de apenas mais 50€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Oeste (PVP: 325€), com um pagamento adicional de apenas mais 60€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Principal Inferior (PVP: 390€), com um pagamento adicional de apenas mais 80€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Principal superior (PVP: 585€), com um pagamento adicional de apenas mais 120€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações.“

Esta situação exige flexibilidade para resolver situações pouco comuns e mais uma vez os responsáveis pelo evento mostram que estão a fazer tudo para garantir a todos os que vão ao AIA possam ter as melhores condições possíveis.