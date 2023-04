F1: Agendada audiência para revisão da penalização a Carlos Sainz | AutoSport

A FIA confirmou que realizará na próxima terça-feira, dia 18 de abril, a audiência sobre o pedido da Ferrari para a revisão da penalização atribuída a Carlos Sainz no Grande Prémio da Austrália.

Depois da última largada da grelha de partida da confusa corrida australiana, Sainz tocou no Aston Martin de Fernando Alonso que resultou no pião do experiente piloto e na penalização de cinco segundos acrescentados ao tempo final do piloto da Ferrari. Mesmo terminando no quarto posto em pista, Sainz caiu para o 12º lugar final.

O chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur, confirmou que a equipa italiana tinha pedido a revisão da penalização com o argumento que o Colégio de Comissários Desportivos não decidiram da mesma forma para os três acidentes que se deram no mesmo local do toque entre os pilotos espanhóis. Recordamos que na mesma zona do traçado e na mesma altura, o Williams de Logan Sargeant bateu na traseira do AlphaTauri de Nyck de Vries além do toque entre os dois pilotos da Alpine. Em ambos os casos, nenhum dos pilotos foi penalizado.

Assim, Carlos Sainz e os representantes da Ferrari vão apresentar-se perante os comissários para uma audiência virtual às 9 horas (em Portugal continental) no dia 18 de abril para apresentarem novos dados sobre o incidente e tentarem que a penalização seja retirada ao piloto espanhol.