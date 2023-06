F1: África do Sul fora dos planos, Bélgica pode beneficiar | AutoSport

O Grande Prémio da Bélgica pode beneficiar do facto da Fórmula 1 ter, ao que parece, abandonado os planos para realizar uma prova na África do Sul. Se no ano passado não houve acordo por falta de garantias financeiras, desta vez parece questões políticas podem estar na base da decisão em não correr em Kyalami.

Segundo as informações avançadas pela publicação RacingNews365.com, os detentores dos direitos comerciais da competição não querem organizar a corrida no país por este estar alinhado com a Rússia na atual situação geopolítica. A Fórmula 1 não comentou os rumores, mas a ser verdade toda a situação, Spa-Francorchamps pode ser palco do GP da Bélgica por mais um ano, numa altura em que há muitas dúvidas sobre a sua continuidade no calendário.