F1: África do Sul em nova tentativa de receber o Grande Prémio

O ministro do Desporto, Artes e Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, revelou que nas próximas semanas serão realizadas negociações importantes com a Fórmula 1 para explorar o regresso do desporto ao país. Apesar do CEO da F1, Stefano Domenicali, ter anteriormente manifestado dúvidas devido a preocupações com a estabilidade financeira a longo prazo, McKenzie continua otimista.

Ele afirmou que o governo não financiará as melhorias necessárias para o circuito de Kyalami, mas elogiou o proprietário do circuito, Toby Venter, por se comprometer a cobrir os custos ele mesmo. McKenzie revelou que grandes patrocinadores corporativos — incluindo MTN, MultiChoice e Heineken — apoiam a proposta e participarão da reunião com a F1.

Argumentando que receber a F1 aumentaria a visibilidade global da África do Sul, ele ressaltou que o país “não pode deixar de” receber tal evento e que um verdadeiro Campeonato do Mundo deve incluir a África Subsariana.