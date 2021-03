F1: Afinal, Max Verstappen podia ter toda a razão…

Recorda-se quando Max Verstappen disse via rádio que “Porque não me deixaste ir? Eu podia ter ganho os cinco segundos…”? Pelos vistos, tinha toda a razão…

O Comissário Desportivo do GP do Bahrein e antigo piloto de F1, Emanuele Pirro disse ao Corriere dello Sport que Max Verstappen podia ter ganho a corrida de domingo passado se tivesse recusado devolver a liderança da corrida a Lewis Hamilton.

“O Hamilton ultrapassou os limites da pista com demasiada frequência, criando uma vantagem repetida”, disse Pirro ao Corriere dello Sport: “Foi por isso que Michael Masi, o único com autoridade para falar com as equipas, falou com a Mercedes para a avisar”.

A confusão adveio do facto da FIA ter imposto regras diferentes para diferentes ocasiões e apesar do Diretor de Corrida, Michael Masi ter vindo a público dizer que não houve mudança de regras a meio da corrida, a verdade é que a Red Bull ficou confusa: “Não sei como se chegou ao ponto em que as pessoas o fizeram sem receberem avisos”, disse Verstappen, referindo às 29 vezes que Hamilton ultrapassou os limites da pista precisamente no mesmo sítio onde foi ultrapassado por Max Verstappen: “Foi frustrante. Questionámos com o controlo de corrida, questionando se o poderíamos fazer. Não se pode dizer que não há problema em fazê-lo na corrida, mas não se pode ultrapassar ali. Deve ser preto ou branco, não deve ser cinzento”, disse Horner.

Já Helmut Marko, disse que: “Não faço ideia do que teria acontecido se não tivéssemos devolvido a posição a Hamilton”, mas Emanuelle Pirro disse que Masi não pode obrigar um piloto a devolver um lugar para evitar uma potencial penalização: “ele só pode sugerir”, disse o italiano. Como Verstappen devolveu a posição os CCD nada mais teve de fazer, mas se não o fizesse a penalização máxima era de 5 segundos. Verstappen acreditava poder conseguir a diferença.

Se calhar tinha razão. Luigi Mazzola, antigo chefe da equipa de testes da Ferrari, admitiu à Autosprint “eu teria contestado a decisão. Depois do que o Hamilton fez durante a corrida, eu esperava que a Red Bull lutasse mais duramente. Talvez tivessem pensado que o Verstappen conseguiria recuperar o lugar…”