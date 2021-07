F1: Afinal formato de corridas Sprint pode ser usado em todas as corridas | AutoSport

É um claro desvio em relação ao que foi dito na apresentação do formato da corridas Sprint mas pode ser o sinal do que realmente a FOM e a FIA estão a pensar fazer. Stefano Domenicali afirmou que o formato das corridas sprint pode ser usado em todas as corridas.

Não é preciso fazer um exercício de memória muito exigente para nos lembrarmos de Ross Brawn a dizer que o formato das corridas Sprint seria feito em algumas corridas específicas e não em todas as corridas. Ora essa ideia, assim parece até interessante e permite apimentar algumas provas que tenham menos interesse, dando variabilidade ao campeonato. Mas Domenicali veio dizer o que todos temíamos… que a ideia pode ser usada em todas as corridas:

“Sabem qual é a melhor coisa? É que na sexta-feira na Hungria, as pessoas dirão ‘que aborrecido'”, disse Domenicali a La Gazzetta dello Sport. “Nos EUA, eles estão entusiasmados com isso. Sabemos que os americanos adoram o espetáculo assim”, disse Domenicali. “Finalmente tivemos a coragem de fazer algo diferente e esta atitude foi muito apreciada por aqueles que consideramos como potenciais interessados na F1. Dar conteúdos diferentes àqueles que vêm à pista todos os dias é algo extraordinário. O facto de haver algo de importante todos os dias é um elemento extra. Vamos agora analisar os detalhes e o feedback que recebemos da comunidade de especialistas, dos fãs, dos comentadores e, claro, dos pilotos para fixar o que deve ser fixado para Monza e depois tirar conclusões no final da terceira corrida experimental e ver o que fazer em 2022”.

“O conceito de pole position resultante de uma volta única está na história da F1, mas as coisas podem mudar. Basta pensar no Halo e quantas pessoas estavam contra ele – mas hoje, já ninguém se atreve a questioná-lo. Mas é uma avaliação que estamos a fazer. Também é bom ver como os pilotos a abordaram, o que para mim não é uma surpresa – sei que eles gostam mais de correr do que de fazer stints longos nos treinos de sextas-feiras”.

“Na minha cabeça está o desejo de promover eventos especiais que possam ser melhorados com a corrida de qualificação. Mas se existe a convicção de que este formato deve ser sempre aplicado, não tenho nada contra ele”. Iremos avaliá-lo no final do ano”.

Se a ideia tem uma base interessante, ela tem de ser revista pois há muitos pormenores que devem ser melhorados. Agora usar este formato para todas as corridas não parece ser a melhor solução, quer para equipas, quer para o espetáculo.