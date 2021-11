F1: Afinal… asa traseira pode dar dores de cabeça à Red Bull | AutoSport

A Red Bull terá ainda de encontrar solução para a sua asa traseira para as duas corridas que faltam. As oscilações que foram vistas no elemento superior da asa de Max Verstappen não foram completamente resolvidas, ao contrário do que foi dito, e apenas uma mudança do elemento superior permitiu uma solução temporária. Mas as próximas duas corridas podem trazer à tona esse problema.

A Red Bull sentiu dificuldades com o atuador do sistema DRS de Max Verstappen. A peça que faz mover o elemento superior da asa, aumentando o espaço entre o elemento superior e inferior, diminuindo assim o arrasto, teve problemas no fim de semana passado e provocou oscilações que, além de fazerem perder performance poderia levar a Mercedes a colocar um protesto. A Red Bull resolveu a situação com uma asa maior, aumentando a força descendente na peça, evitando assim as oscilações, numa configuração da asa que acabou por ser a indicada. Mas as duas últimas pistas do ano podem exigir o uso de uma asa mais pequena o que pode trazer de volta esse problema:

“Essa era a nossa asa preferida e era a direção de afinação em que queríamos entrar”, comentou Horner, aludindo ao elemento da asa usado pela equipa após os treinos. “Se essas outras asas forem necessárias tanto em Jeddah como em Abu Dhabi, obviamente que precisaremos de ter soluções para as manter direitas.“

Embora o atuador seja um componente homologado de 2021 que não pode ser alterado, Horner está confiante de que a Red Bull irá resolver o problema a tempo para a ronda de corridas da próxima semana em Jeddah.

“Penso que, de um ponto de vista de fiabilidade, deveria ser relativamente – assim o espero – fácil resolver esses atuadores. Já os usamos há muitos anos, por isso não é uma nova tecnologia”.